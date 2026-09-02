Alto Pongal celebra o Dia Municipal da Imigração Italiana neste domingo (6)

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye42

A comunidade de Alto Pongal, em Anchieta, será palco de uma programação especial neste domingo, dia 6 de setembro, em comemoração ao Dia Municipal da Imigração Italiana. O evento irá valorizar a história, a cultura e as tradições deixadas pelos imigrantes italianos e preservadas por gerações de famílias da região.

A programação começa às 10 horas, com missa festiva, reunindo moradores, descendentes de italianos e visitantes em um momento de fé e confraternização.

À tarde, a partir das 16 horas, acontece o Desfile das Famílias destacando os laços de pertencimento e a importância da preservação da memória dos antepassados.

A cultura italiana ganha ainda mais espaço às 18 horas, com a apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italianas Nonna Adélia. Logo depois, às 18h30, a festa continua com o show da Banda Brasitália, levando ao público música, alegria e referências à tradição italiana.

Durante o evento haverá ainda venda de comidas e bebidas, proporcionando ao público um ambiente de confraternização e celebração.

Programação – 6 de setembro | Alto Pongal

10h – Missa festiva

16h – Desfile das Famílias, com concentração na casa de Vá Petri

18h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italianas Nonna Adélia

18h30 – Show com a Banda Brasitália

Durante o evento haverá venda de comidas e bebidas no local.