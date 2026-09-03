Anadelso reúne mais de mil pessoas em lançamento de candidatura em Vila Velha

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye86

Anadelso Pereira demonstra força política em evento que reuniu apoiadores, projetos sociais e lideranças de todas as regiões do Espírito Santo

O vereador Anadelso Pereira reuniu mais de mil pessoas, na terça-feira (1º), durante o lançamento de sua candidatura a deputado estadual, em Vila Velha. O evento foi realizado na Avenida Professor Francelina Carneiro Setúbal, no bairro Divino Espírito Santo, e contou com a presença de apoiadores, lideranças comunitárias e representantes da política capixaba.

Entre as lideranças que prestigiaram o lançamento estiveram o governador Ricardo Ferraço, o ex-governador Renato Casagrande, o vice-prefeito de Vila Velha, Cael Linhalis, o deputado federal Victor Linhalis, além do vereador de Vila Velha Alex Recepute.

O lançamento também recebeu lideranças vindas de diferentes regiões do Espírito Santo, que estiveram em Vila Velha para prestigiar Anadelso e acompanhar o início desta nova etapa de sua caminhada política.

Outro destaque foi a participação expressiva de representantes de projetos sociais que fazem parte da história de atuação de Anadelso. Iniciativas que ele criou, apoiou ou com as quais colaborou ao longo de sua vida pública estiveram presentes em peso no lançamento, reforçando a relação construída com comunidades e diferentes segmentos da sociedade.

Durante o evento, os pronunciamentos ressaltaram a atuação de Anadelso em Vila Velha, sua experiência na vida pública e a importância de ampliar essa representação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A forte presença popular marcou a noite e, ao lado da participação de lideranças políticas, comunitárias e representantes de projetos sociais, deu ao lançamento um clima de mobilização em torno da candidatura.

Com as eleições marcadas para 4 de outubro, o lançamento representa uma nova etapa para Anadelso, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

FONTE E FOTO PORTAL PERFIL CAPIXABA