Anchieta adere ao Dezembro Vermelho. Saiba onde fazer teste para HIV

2 de dezembro de 2020

Anchieta aderiu ao Dezembro Vermelho, movimento para conscientização sobre a prevenção da Aids e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A Campanha estabelece ações voltadas para a prevenção contra HIV/AIDS, além de outras ISTs. As unidades de saúde irão ampliar a orientação sobre o tema aos usuários.

A mobilização em torno do Dezembro Vermelho conta com parcerias entre o poder público, sociedade civil e organizações internacionais para o enfrentamento da epidemia contribuindo com as ações contínuas de prevenção, cuidado e tratamento, obedecendo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

A prevenção combinada do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, associa diferentes métodos (ao mesmo tempo ou em sequência) conforme as características e o momento de vida de cada pessoa. Entre os métodos que podem ser combinados, está a testagem regular para o HIV, que pode ser feita gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Em Anchieta, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), as pessoas têm acesso aos exames de HIV/Sífilis/Hepatites Virais e aos insumos de prevenção (preservativos masculino, feminino e gel lubrificante), além de receberem informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, 1º de Dezembro, foi criado pela Assembleia Mundial de Saúde, em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas – ONU. O objetivo desta data é estabelecer comunicação com a sociedade, promovendo a troca de informações, dando ênfase à prevenção bem como ao combate à discriminação.

Onde fazer testes e adquirir gratuitamente preservativos em Anchieta?Centro de Testagem e Aconselhamento

Endereço: ao lado do Centro Administrativo – no Centro de Especialidades Unificadas (CEU)

Tel.: (28) 3536-3282 | E-mail: ctaanchieta@yahoo.com.br

Horário de testagem: 07h às 09h – de segunda a sexta