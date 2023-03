ANCHIETA | Agentes de comunicação participam de encontro para fortalecer a comunicação pública

Hoje (23) a Gerência de Comunicação da prefeitura de Anchieta promoveu um encontro com os agentes de comunicação do executivo. O objetivo foi capacitar e orientar os servidores envolvidos. Na ocasião os técnicos da pasta aproveitaram para apresentar os canais oficiais de divulgação disponíveis e orientar os agentes sobre os trabalhos diários de acordo com a legislação vigente.

Durante toda a manhã de hoje os agentes puderam discutir sobre as ferramentas de comunicação utilizadas para levar as informações à população e turistas. O prefeito Fabrício Petri participou e ressaltou a importância da comunicação como mecanismo para informar a população sobre os serviços realizados e ofertados aos cidadãos.

O programa Agentes de Comunicação da prefeitura de Anchieta foi instituído pelo Decreto nº 49/2017, com objetivo de dar mais transparência as ações realizadas por todas as secretarias municipais. “Eles irão atuar voluntariamente em parceria da Gerência de Comunicação Social, com o propósito de levar até o cidadão informações necessárias e importantes, por meio das ferramentas de comunicação utilizadas pela municipalidade”, disse o prefeito.

A prefeitura conta atualmente com 18 agentes, que representam as secretarias e gerências municipais.