ANCHIETA | Agricultura planeja ações para 2023 baseadas na estiagem deste ano

today20 de dezembro de 2022 remove_red_eye64

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Anchieta vem planejando novas frentes de trabalho para 2023. Entre os destaques será a assistência técnica prestada aos produtores baseadas nas melhores práticas e produção, conservação do solo e reservação da água. O planejamento para 2023, segundo o órgão, levou em conta a seca que castigou o município e região este ano.

De acordo com informações da pasta, para o próximo ano também serão oferecidos treinamentos na área de pecuária (alimentação de rebanho, qualidade do leite, sanidade), processamento de alimentos, entre outros. Será dado continuidade a distribuição de mudas aos agricultores, além de disponibilizar transporte para insumos indispensáveis a produção agropecuária.

As condições impostas pela estiagem em 2022 fizeram a secretaria criar serviços que serão reformulados em 2023. “Anchieta atravessou um grande período de estiagem no meio do ano, o que ocasionou grandes perdas para nossos produtores com mortalidade de animais, redução na produção de leite e carne e perda de lavouras e redução de produtividade agrícola”, disse o titular da pasta, Fabiano Mezadri.

Segundo o secretário, nesse período de estiagem a Secretaria de Agricultura de Anchieta, visando diminuir o sofrimento e prejuízo dos agricultores e pecuarista, atuou em várias frentes de trabalho: disponibilizando curso na área de alimentação de bovinos e qualidade do leite, assistência técnica, máquinas e equipamentos para preparação de capineiras e confecção de silos e principalmente transporte de silagem e forrageiras para alimentação do rebanho.

O programa de máquinas será ampliado com aquisição recente de quatro novos equipamentos (retroescavadeira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e pá carregadeira), além de contratação de horas de máquinas.

De acordo com Mezadri, a experiência negativa vivenciada pela estiagem trouxe uma reflexão para os agricultores e para os órgãos de apoio: “o planejamento da propriedade, a reservação de água e principalmente a estocagem de alimentos e condição indispensável para quem quer e precisa se manter na atividade agropecuária”, ressalta.