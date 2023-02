ANCHIETA | Alerta descontraído de foliões sobre saúde no Carnaval

Animação é o que vai sobrar aos foliões do Bloco da Saúde, que abre o Carnaval percorrendo as ruas de Anchieta para alertar sobre a prevenção à dengue, alcoolismo, aids e outras doenças. Eles desfilam na sexta-feira (17), a partir das 8 horas, para levar informação aos moradores e turistas.

Embalado por músicas e com destaque para as fantasias, a turma se concentra na Praça São Pedro e, de lá, seguem até a pracinha do Mercado de Peixe.

Este ano as temáticas abordadas serão: mosquito Aedes aegypti, vacinação, Infecções Sexualmente Transmissíveis (com ênfase em HIV/AIDS) e malefícios do álcool na direção (trânsito). A partir desse norte as fantasias e adereços serão criados.

O Bloco de carnaval da saúde é uma estratégia lúdica de mobilização social, que reúne grande parte da equipe de profissionais do setor para uma mega ação de promoção e prevenção à saúde na temporada do carnaval, promovida pela Vigilância Ambiental, através do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS).

Sendo assim, possui como pano de fundo características de um bloco de carnaval, contendo música, fantasias, animação, mas, sem qualquer tipo de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes e trajes sensuais.

Serviço: Bloco da Saúde

Data: 17/02, sexta-feira, às 8 horas.

Local: Praça São Pedro.

Leve sua garrafinha, pois o bloco terá água para abastecê-la.

Percurso: Praça São Pedro X Mercado de Peixe X Mercado de Peixe X Praça São Pedro.