Anchieta anuncia mudanças no secretariado

today5 de janeiro de 2021 remove_red_eye90

Em Anchieta, o ano de 2021 começa com mudanças no primeiro escalão da prefeitura. No final da tarde desta segunda-feira (04/01), foram anunciados alguns dos novos nomes que irão compor o quadro de secretários municipais.



As mudanças ocorrem, nesse primeiro momento, nas secretarias de Agricultura e Abastecimento, Pesca e Aquicultura, Assistência Social e Procuradoria Municipal.



A Agricultura terá no comando o pecuarista e agricultor Fabiano Mezadri, na Secretaria de Pesca e Aquicultura quem assumirá é Júlio Santana, Flávio S. de Oliveira que estava na Pesca passará a ocupar a Secretaria de Assistência Social e a Procuradoria Municipal terá à frente Pablo Damázio.



Outras mudanças estão previstas para o início de fevereiro, quando serão anunciados os novos nomes para a Secretaria da Fazenda, Turismo Comércio e Empreendedorismo, Instituto de Previdência (IPASA), Gerência Estratégica de Cultura, Gerência Estratégica de Defesa Civil e Gerência Municipal de Segurança Pública.



No decorrer da semana também deverão ser nomeados servidores para demais cargos comissionados necessários para o funcionamento da máquina pública.