ANCHIETA | Aprovado projeto do prefeito Fabrício Petri que reajusta salário de servidores

today19 de abril de 2023 remove_red_eye97

Foi aprovado ontem (18), pela Câmara Municipal de Anchieta, o projeto do Executivo que reajusta o salário dos servidores em 16%. Efetivos, comissionados, em regime de designação temporária, aposentados e pensionistas serão beneficiados com a medida a partir do dia 1º de maio.

O reajuste, segundo o prefeito Fabrício Petri, é uma forma de compensar as perdas inflacionárias e fortalecer o poder de compra dos colaboradores. Conforme Petri, a receita do município está apresentando crescimento e graças a isso foi possível conceder o reajuste.

O prefeito ainda continuou: “estamos sempre ouvindo as categorias e procurando atender de acordo com a nossa realidade. Nossos servidores precisam ser ainda mais valorizados, porque, ao mesmo tempo que valorizamos o funcionalismo público, estamos investindo na qualidade dos serviços prestados à população”.

O pagamento relativo ao mês de maio, com o reajuste, será creditado na conta dos servidores no dia 30 de maio, conforme o cronograma de pagamentos de 2023.