ANCHIETA | Associação Mulheres da Prata recebe veículo do governo do Estado

today31 de outubro de 2022 remove_red_eye36

A Associação das Mulheres da Prata, localizada na comunidade de Córrego da Prata, no interior de Anchieta, recebeu um novo veículo do governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag). A entidade ganhou um furgão Fiorino completo, que irá ajudar na comercialização dos produtos fabricados pela associação. A entrega ocorreu no último dia 28 de outubro pela manhã, com participação do prefeito Fabrício Petri.

“O fortalecimento da agricultura familiar faz parte dos nossos programas e sempre estamos buscando novas alternativas para o crescimento desse segmento”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Fabiano Mezadri, que também esteve no ato da entrega. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento ajudou a associação no projeto para conquistar o veículo.

A Associação Mulheres da Prata foi fundada em 1999 em Córrego da Prata, na zona rural de Anchieta e de lá pra cá, a variedade de produtos aumentou, mas mantendo a mesma qualidade. A união de 20 mulheres complementa a renda de suas famílias, o fortalecimento do associativismo e da agricultura familiar.

Biscoitos, pães, bolos, doces, licores e outras variedades de produtos são confeccionados diariamente e comercializados na feira da agricultura familiar de Anchieta e nos supermercados e mercearias dos municípios da região. Tudo é feito com ingredientes cultivados nas propriedades das famílias envolvidas.