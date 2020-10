ANCHIETA | Bairros Planalto e Nova Anchieta: 18 ruas estão recebendo drenagem e pavimentação

today6 de outubro de 2020 remove_red_eye24

Em Anchieta, os bairros Planalto e Nova Anchieta estão recebendo obras de drenagem e pavimentação em 18 ruas. As obras estão em andamento e deixando as duas comunidade com novo visual, garantido segurança e acessibilidade para os moradores.

Em Planalto, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão sendo beneficiadas 10 vias: rua Icarahy, dos Namorados, Badejos, dos Marlins, Tainhas, Charel, Matupiris, Baiacus, Delfins e rua Projetada. A obra contempla aproximadamente 4 km de drenagem e pavimentação no bairro.

Já em Nova Anchieta as obras já caminham para reta final. Estão sendo atendidas 09 vias, um total aproximado de 1,6 Km de rede de drenagem e pavimentação. Estão sendo contempladas: rua 01 (eixo principal – Peroá e Av. dos Capixabas); rua 02 (Salmões); rua 03 (Estrela do Mar); rua 04 (Atuns); rua 05 (Marlin Azul); rua 06 (Manoel Simões); rua 07 (Golfinhos); rua 08 (rua dos Navegantes – próximo a Ponta dos Castelhanos).

Também na sede de Anchieta atualmente vem sendo executada a drenagem e pavimentação de 10 ruas no bairro Anchieta.