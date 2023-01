ANCHIETA | CEU das Artes ganhou nova identidade visual

Foi inaugurada na tarde do último sábado (14) a nova identidade visual do CEU das Artes de Anchieta. O espaço ganhou um projeto com linguagem e técnica do grafite, com objetivo de resgatar a cultura e a história de Anchieta. Durante a solenidade houve diversas apresentações culturais envolvendo música, balé e congo.

A novidade foi coordenada pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta e executada pelo grafiteiro Starley Bomfim. Segundo a titular da pasta, Maria Fernanda Barros, a ideia foi usar a linguagem e a técnica do grafite para realizar um resgate cultural e histórico de Anchieta, com elementos iconográficos dentro das suas linguagens artísticas e temas locais.

Durante toda tarde os participantes puderam conferir a nova arte impressa na fachada do local e apreciar apresentação de MC’s, do congo Tambores de São Mateus e do grupo de balé do CEU das Artes, coordenado pela professora Gláucia Perini.

O CEU das Artes de Anchieta, que funciona no bairro Guanabara, próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, tem como objetivo reunir, num mesmo espaço físico, programas e ações culturais, como eventos da área, aulas de dança, música, artesanato, teatro e capacitações técnicas do segmento.