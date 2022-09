Confira a programação do Dia Nacional do Idoso que acontece em Anchieta de 27 a 30/09

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e para festejar a data, o Centro Social dos Idosos de Anchieta preparou diversas atividades no período de 27 a 30 de setembro. O tema deste ano será ‘Envelhecer com dignidade é um direito”.

Segundo os organizadores, a programação contará com várias atrações para a melhor idade, aliando informações técnicas, qualidade de vida e diversão. A abertura solene será no dia 27 de setembro no Centro do Idoso. Durante a semana haverá palestras, gincanas, jogos e passeio. O encerramento da semana será no dia 30 com a tradicional Festa da Primavera, quando acontece a escolha dos misters melhor idade, jantar e baile.

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO IDOSO

28/09 | TERÇA-FEIRA

08h00 | Abertura Solene.

8h30 | Coffe Break.

09h00 | Palestra: Estilo de Vida e Envelhecimento Saudável.

Palestrante: Fisioterapeuta Fernando Dutra.

1300h | Tarde dançante.

Oficina de Feltro com Artesã: Faida Cartarinozi.

Campeonato de Bisca e Dominó.

28/09 | QUARTA-FEIRA

Participação dos Idosos do Município de Rio Novo do Sul

9h00 | Palestra: Saúde e Qualidade de Vida na Terceira Idade.

Palestrante: Dr. Wladimir Lauterjung.

13h00 | Bingo.

13h45 | Gincana da Melhor Idade.

29/09 | QUINTA-FEIRA

09h00 | Palestra: Alimentos Funcionais.

Palestrante: Nutricionista Viviane Miranda Nogueira.

12h00 | Tarde de Cinema- Cine Ritz Piúma.

Saída: Centro Social dos Idosos.

30/09 | SEXTA-FEIRA

A Primavera da Melhor Idade

16h00 | Festa de encerramento.

Apresentação do Grupo: Ginástica Rítmica.

Concurso de Miss e Mister da Melhor Idade.

Jantar de Confraternização.

Baile de Primavera: Com Luiz Show.