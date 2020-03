ANCHIETA: Como acessar serviços ou comprar produtos sem sair de casa?

31 de março de 2020

Em Anchieta, por meio do aplicativo ‘Anchieta em Rede’, isso é muito fácil. No app existem diversos empreendimentos cadastrados com seus respectivos contatos e serviços. Eles estão preparados para atender e entregar na residência do cliente.

Mercearias, padarias, restaurantes, lojas de roupas e acessórios, material de construção, serviços de construção e acabamento, lanchonetes, transporte, autônomos de diversos serviços, entre outros, estão cadastrados no app, um canal eficiente para contato on line.

Além dessa praticidade, no app é possível acompanhar notícias, acessar serviços, leis, contatos de diversos órgãos e secretarias, empreendimentos do trade turístico, visualizar distâncias e muitos outros serviços.

O aplicativo Anchieta pode ser baixado em Android e IOS. A tecnologia permite um tour virtual da cidade, com diversas informações do trade turístico, de empreendimentos, atrativos turísticos, propriedades da agricultura familiar, serviços e contas públicas.

Todo empreendedor de Anchieta pode cadastrar seu negócio no aplicativo. Para isso, basta baixá-lo nas lojas virtuais ou acessá-lo pelo site do município. Com o novo aplicativo, os usuários poderão interagir com uma gama de informações e serviços.

#coronavírus: No app existe um canal com informações diárias sobre o novo coronavírus (covid-19) no município. Decretos, orientações, boletins, entre outras informações.