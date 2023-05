ANCHIETA | Confira no YouTube o novo episódio do Papo com Empreendedor

Está no ar o 12º episódio do programa Papo com Empreendedor. Nesta edição, você vai conhecer as flores permanentes da Sara Lima, jovem empreendedora de Anchieta. A cada quinze dias a prefeitura de Anchieta vai publicar uma nova entrevista, com o objetivo de tornar mais conhecidos os empreendedores da terra e ajudar a aumentar suas vendas.

Sara Lima tem experiência no ramo de flores há mais de 10 anos e um dia criou coragem para abrir seu próprio negócio. Formada em Administração, ela não parou por aí. Fez cursos do Sebrae e da Sala do Empreendedor de Anchieta para saber cada vez mais.

Ela levanta cedo todos os dias, fez de sua casa ateliê e botou o marido pra ajudar. Já tem mais de dois anos que começou o empreendimento e atualmente viu seu faturamento triplicar! Optou por vender diretamente nas ruas de Anchieta e já planeja abrir sua primeira loja!

Sara teve apoio da Sala do Empreendedor de Anchieta para se desenvolver e destacou a importância de fazer cursos de qualificação e de manter-se atualizada com o mercado.

Assista, compartilhe com os amigos e deixe o seu joinha no canal da prefeitura no Youtube: @PrefeituradeAnchietaES. O Papo com Empreendedor é uma realização da Gerência de Comunicação Social em parceria com a Sala do Empreendedor. Se quiser participar, entre em contato: [email protected]