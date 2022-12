ANCHIETA | Confira os serviços que irão funcionar durante o recesso

Durante o recesso da Prefeitura de Anchieta, que será concedido no período de 20 a 31 de dezembro, muitos serviços e setores não irão parar e outros estarão funcionando em regime de escala ou plantão.

A Guarda Municipal, a Limpeza Pública, a Educação e o Pronto Atendimento Municipal estarão funcionando normalmente. Já outros setores, como os da Saúde irão adotar regime de escala ou plantão. A Farmácia Municipal, o transporte da saúde, entre outros estarão funcionando em dias específicos.

O Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid-19, que atualmente funciona na Vila Olímpica, durante o recesso irá funcionar no prédio do antigo Centro Odontológico/Vigilância Sanitária, próximo a Praça São Pedro, localizado na Rua Governador Cristiano Dias Lopes, nº 442, bairro João XXIII.

Na Secretaria de Governo, a Gerência de Comunicação Social estará de plantão para atender à imprensa e realizar a divulgação de atos e notícias durante o período.

Os setores da Secretaria de Assistência Social estarão de plantão, atendendo por telefone. A Secretaria de Pesca e Aquicultura irá manter os serviços de rádio para atender os pescadores. Já a Agricultura e Abastecimento estará com a equipe da patrulha mecanizada de plantão.

Serviços da Saúde:

Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid-19 (antigo Vila Olímpica)

Dias: 20 a 23/12 e 26 a 30/12

Horário: 07h às 16h

Atenção! As atividades do Centro de Atendimento para enfrentamento da COVID que atualmente são realizadas na Vila Olímpica, durante o recesso passarão a ser desenvolvidas no prédio do antigo Centro Odontológico/Vigilância Sanitária, próximo a Praça São Pedro, localizado à Rua Governador Cristiano Dias Lopes, nº 442, bairro João XXIII.

AMA

Dias: 20 a 23 e 26 a 30/12/22

Horário: 08h às 15h

Obs.: funcionamento somente em atividade interna para liberação de agendamentos de consultas do Estado.

Farmácia Municipal

Dias: 20 a 23 e 26 a 30/12/22

Horário: 07h as 16h

Transporte Saúde:

Dias: 20 a 23 e 26 a 30/12/22

Horário: 07h as 16h

Obs.: atendimento presencial e via telefone (28) 3536-2103 e (28) 3536-3264

Vigilância Epidemiológica:

Dias 20 a 23 e 26 a 30/12/22

Horário: 08h as 17h

Obs.: atuando nas atividades de orientações pelo telefone ao PA, Hospital Padre Humberto e Serviços de Saúde de Anchieta, elaboração de boletins epidemiológicos, monitoramento de notificações no e-SUS/VS e atualização de planilhas, sobre os agravos COVID-19, Monkeypox, Febre Maculosa, atendimento Antirrábico e casos excepcionais.

Teste do Pezinho

Local: CEU

Dias: 21 e 28/12/22

Horário: 7h30h às 12h

SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Auxílio Funeral: (28) 9 9923-0685 / (28) 9 9253-1428 / (28) 9 9967-6293

– Creas: (28) 9 9922-3431

– Casa de Passagem e Lar Renascer: (28) 9 9987-0613 / (28) 9 9979-1370

– Conselho Tutelar: (28) 9 8802-0081

– Cras: (28) 9 9253-1428

– Centro Idosos: (28) 9 9253-1428

– Setor Habitação: (28) 9 9942-3634