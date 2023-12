ANCHIETA | Construção da praça em Alto Pongal segue adiantada

today11 de dezembro de 2023 remove_red_eye70

Um espaço público com mais de 1.300 m2 e com características culturais. Assim vai ser a praça que vem sendo construída no distrito de Alto Pongal, no interior de Anchieta. As obras seguem bem adiantadas e devem ser concluídas até abril de 2024.

A nova praça contempla espaço para duas pequenas lojas, playground, pórticos de madeira, bancos, jardins e área de estacionamento. O equipamento público vem sendo edificado com recursos próprios do município. A proposta do projeto é agregar características culturais da comunidade, proporcionando a socialização e entretenimento entre os moradores.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura, o local também receberá paisagismo com a construção de canteiros para arbustos e flores decorativas, bicicletário, banheiros, além da implantação de 18 árvores ornamentais e a instalação de 15 postes de iluminação pública.

Para o prefeito Fabrício Petri, a praça será uma importante área de lazer para a comunidade e região. “Estamos investindo em um equipamento público que irá trazer beleza e qualidade de vida para a comunidade e região. Além de Alto Pongal estamos construindo outras lindas praças, em Jabaquara, Iriri, Nova Jerusalém e a nova Praça São Pedro, no Centro da cidade”, pontuou.

O prazo de execução da praça de Alto Pongal é de 180 dias e estão sendo investidos cerca de R$ 1,6 milhão.

foto Jonas Pereira