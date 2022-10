Anchieta: Cras é reinaugurado e cidade ganha ampliação do sistema de esgoto

Com os investimentos realizados pela Cesan, a cidade irá saltar de 34% para 62% de cobertura de esgotamento sanitário

A Prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado inauguraram na tarde de ontem (25) as obras da reforma geral do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). A solenidade aconteceu no auditório da própria instituição, onde também foi assinada a ordem de serviço para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Anchieta Sede.

Participaram do evento o prefeito Fabrício Petri; a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o vice-prefeito de Anchieta, Carlos Waldir de Souza; o presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Carlos Aurélio Linhalis; o subsecretário de Estado para assuntos administrativos, Severino Alves da Silva; o secretário municipal de Assistência Social, Flávio Sant’Anna, além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

O Cras, construído em 2009, ganhou diversas melhorias com as obras de reforma, contemplando o prédio administrativo e o auditório. O valor da reforma foi de R$ 300 mil, oriundos do governo do Estado. Pintura, aplicação de revestimento, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas foram algumas das intervenções ocorridas no espaço.

Foto Cláudia Carvalho.

Sobre a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme a Cesan, o governo do Estado irá investir R$ 13 milhões para atender os bairros Ponta dos Castelhanos, Vila Samarco, Oliveira, Justiça II, Anchieta e Portal de Anchieta, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. A ordem de serviço foi assinada e em alguns dias as obras serão iniciadas.

De acordo com Linhalis, serão executados no município a construção de 13km de rede coletora de esgoto e cinco novas elevatórias. “Em fevereiro foi iniciada a expansão da capacidade para receber esse novo investimento. Iremos ligar 1.600 residências à rede coletora”, disse.

Para o prefeito Fabrício Petri os investimentos são de grande importância para a população de Anchieta. “Com apoio do governo do Estado estamos conseguindo realizar novos investimentos na cidade, que refletem positivo na vida dos cidadãos. O Cras é porta de entrada para diversas famílias em vulnerabilidade social”, destacou.

Petri ainda aproveitou para falar dos investimentos na rede de esgoto: “Com essa ampliação dos serviços realizados pela Cesan iremos saltar de 39% para 62% de cobertura de esgotamento sanitário, isso representa desenvolvimento e mais qualidade de vida para nossos moradores”, concluiu.

A vice-Governadora, Jacqueline Moraes, aproveitou o momento para falar que os investimentos realizados pelo Estado foram pensados para mudar a vida das pessoas para melhor. Ela exemplificou citando as obras de reforma do Cras e a construção do Centro de Referências Especializada da Assistência Social (Creas) que vem sendo edificado em Anchieta, que são instrumentos para fortalecer a cidadania.

Saneamento Básico: investimentos de R$ 25 milhões em Anchieta

Em fevereiro deste ano o governo do Estado iniciou as obras para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Anchieta e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena, com investimento de cerca de R$ 12 milhões, beneficiando mais de 19 mil pessoas, segundo a Cesan.

As obras de melhorias do sistema vão promover o aumento da capacidade das unidades operacionais, como por exemplo, ampliação da ETE Anchieta, aumento do diâmetro de adutoras e redes existentes e da vazão, que será de 41,70 litros por segundo.

Os logradouros e bairros da sede do município que serão beneficiados com a ampliação são: Alvorada, Anchieta, Cantagalo, Centro, Jardim das Oliveiras, João XXIII, Justiça, Justiça II, Morro da Penha, Oliveira, Ponta dos Castelhanos, Portal de Anchieta, Porto de Cima, Praia do Coqueiro e Vila Residencial Samarco.

Já a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena, prevê ligações intradomiciliares e prediais, três elevatórias e a extensão da rede coletora, que vão melhorar a prestação de serviços ofertados à população dessa região e adjacências.

Por solicitação da Prefeitura de Anchieta, o governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), está investindo mais de R$ 25 milhões no município com essas obras. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas com os serviços.