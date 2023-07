ANCHIETA | Cras: projeto desenvolve novas experiências com crianças

today11 de julho de 2023 remove_red_eye60

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Anchieta promove semanalmente oficinas para crianças por meio do projeto CrianTividade. Todas às quartas-feiras é trabalhado um tema diferente. E na semana passada foi sobre gastronomia.

As crianças puderam aprender o preparo de Petit Gateau, uma sobremesa muito apreciada pelos pequenos. A nutricionista da Secretaria da Assistência Social, Tereza Marques, aproveitou para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, celebrado no último dia 07.

Conforme informações da Secretaria da Assistência Social, o objetivo do projeto é trabalhar com as crianças a capacidade de criar, imaginar ou produzir algo novo e diferente, além de resgatar as brincadeiras antigas.

Para participar da iniciativa, os responsáveis pelas crianças devem procurar o Cras, munidos dos seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência, número do NIS, comprovante de escolaridade e documentos pessoais do responsável.

Informações: (28) 9927-91446.