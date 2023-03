ANCHIETA | Curso de formação de aquaviários abre inscrições para pescadores

today2 de março de 2023 remove_red_eye56

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários em Anchieta. Há quarenta vagas e os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura até dia 15 de abril.

O curso é ministrado pela Marinha do Brasil e as inscrições serão aceitas somente mediante a documentação completa: documento de identidade, CPF ou CNH, comprovante de quitação do serviço militar, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, atestado de saúde ocupacional (ASO) e foto 3×4.

Para mais informações, ligar para (28) 3536-2599 ou procurar o atendimento da secretaria, na Av. Dom Helvécio, em frente ao Laboratório de Análises Clínicas.