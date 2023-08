Anchieta e Vitória definem a final do Campeonato de Beach Soccer feminino no sábado (12)

O fim de semana foi de semifinal na mais tradicional competição de Beach Soccer. No masculino, Vila Velha e Cariacica farão a final, e no feminino, Anchieta e Vitória disputam o jogo decisivo. Já na competição para atletas com mais de quarenta anos, Aracruz levou a melhor sobre Vila Velha e foi o campeão na Praia da Costa.

SEMIFINAIS

O dia de sábado (05) foi de semifinais. No primeiro jogo do dia, a reedição da final de 2022, Vitória e Linhares fizeram um jogo duro e equilibrado. No primeiro período, Maiara abriu o placar para as atuais campeãs. Na volta para o segundo tempo de jogo, Tai, a artilheira da competição, empatou para Vitória.

Com tudo igual no placar, o terceiro período tinha tudo para ser emocionante. Em chute forte de longe, Dilsiany colocou Linhares de volta à frente do placar. Mas Tai sofreu pênalti e empatou a decisão novamente e levou o jogo para a prorrogação e penalidades. Nos tiros penais, Vitória levou a melhor e se classificou para a final, vencendo por 4 a 1.

A outra semifinal do naipe feminino não precisou de tanta emoção para definir a finalista. Anchieta goleou Afonso Cláudio por 7 a 1 e chegou a sua primeira final no Estadual Banestes entre as mulheres. Os gols das anchietenses foram de Carina (2x), Jéssica, Renata, Tamara, Bruniele e Ludmila. Quem descontou para Afonso Cláudio foi Luciana.

MASCULINO

O Estadual Banestes teve, pelo terceiro ano consecutivo, as equipes de Vila Velha e Anchieta se enfrentando na fase final. Assim como no ano passado, os donos da casa venceram os recordistas em título e estão na final, pela décima segunda vez. A seleção de Vila Velha abriu 3 a 0, com Alezyr, Juninho Bebê e João Vitor. No final do segundo período, Anchieta diminuiu com Aleff.

Ensaiando uma reação, a equipe do Sul do Estado chegou ao gol com Gabriel Castro e encostou no placar, no terceiro período. Ao se lançar ao ataque para empatar, Wilker e Rodrigo Rossi aproveitaram e aumentaram a vantagem para Vila Velha, que venceu por 5 a 2.

Na última semifinal da manhã, Cariacica e Piúma se enfrentaram. Tentando chegar a sua primeira final, os Campeões da Etapa Sul abriram o placar com Paulo Vinicíus, no início do segundo período. Porém, no último tempo, Cariacica empatou com Dieguinho, virou com Dila e ampliou a vantagem com Boquinha, colocando a equipe da Grande Vitória na final após 10 anos.

A final ocorre no próximo sábado (12), a partir de 8h da manhã, com o jogo feminino, e, na sequência, a decisão masculina. As partidas serão na Praia da Costa, em Vila Velha (em frente ao Hotel Quality) e a entrada é gratuita. Os jogos podem ser acompanhados pela TV Capixaba, afiliada Band, em rede aberta para todo Espírito Santo, e na FECABES TV, no YouTube.

MASTER

No próprio sábado à tarde, as seleções masters jogaram a 3ª rodada da Fase de Grupos. Entretanto, os jogos eram quase semifinais, já que todos estavam empatados com 3 pontos e quem vencesse se classificava para a final.

Vila Velha, que venceu Anchieta, e Aracruz, que havia ganhado de Vitória, foram os que chegaram no jogo do título no domingo (06). Na decisão, a equipe da casa saiu na frente, mas levou a virada com show do pivô Paulo Vitor, que marcou seis gols na decisão e consagrou Aracruz como campeão do Estadual Banestes Master.

Vila Velha marcou com Maguinho (2x), Maderix e Rafinha. Para Aracruz, além dos seis gols de Paulo Vitor, Vilson fechou a conta, final de jogo 7 a 4.

DECISÃO DE TERCEIRO LUGAR

Mais cedo no domingo (06), as seleções derrotadas nas semifinais se enfrentaram para definir a 3ª colocação do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções. Linhares venceu Afonso Cláudio por 6 a 0. Enquanto Piúma venceu, nas penalidades, a seleção de Anchieta, após empate de 5 a 5 no tempo normal e na prorrogação.

foto Laila Pecorari