Anchieta emite primeiro certificado de qualificação sanitária

today14 de julho de 2020 remove_red_eye21

Produtos com certificado do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) começam a ser realidade em Anchieta. Uma agroindústria de queijo, na comunidade de Simpatia, no interior do município, é a primeira a receber a certificação, após cumprir todas as exigências sanitárias. Agora, os produtos fabricados nessa agroindústria podem ser comercializados com atestado de qualidade.

De acordo com informações da Secretaria de Agricultura, todos os produtos de origem animal comercializados no âmbito municipal deverão ter certificação de inspeção sanitária no rótulo. Para o titular da pasta, Geovani Merigueti, o SIM veio para agregar valor aos produtos. “O SIM emite certificado de qualidade às empresas e empreendedores que se adequaram às exigências sanitárias vigentes nas legislações específicas, e que também possuem qualidade e higiene em seu processo de produção”, explica.

A proprietária da agroindústria de queijos, Solange Miranda, destacou a importância de obter a certificação e comprovar a qualidade do produto. “Nossa família sempre trabalhou com leite. Em 2018 começamos a produzir queijos em casa e vender na comunidade. Com a aceitação e procura maior pelo produto, resolvemos legalizar a produção dos queijos para vendermos no município. Montamos a agroindústria e com a ajuda da secretaria municipal de Agricultura nos adequamos às exigências do SIM. Hoje nossos produtos são vendidos na feira da agricultura aos sábados e abastecemos outros comércios de Anchieta com certificado de qualidade na embalagem”, explicou Miranda.

A Secretaria Municipal de Agricultura é quem coordena o serviço. Um médico veterinário, um agrônomo, uma auxiliar de inspeção e uma auxiliar administrativo estão disponíveis para tirar dúvidas dos empreendedores e empresários e ajudar no processo de adequação. O produto que tiver a certificação do SIM no rótulo, segundo os técnicos, está com a qualidade atestada e dentro das normas sanitárias. “O consumidor irá dar preferência ao produto inspecionado e certificado pelo SIM, pois terá a garantia da qualidade sanitária”, confirma o coordenador do SIM, o Agrônomo Válber Salarini.

Todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no município, devem ter sua qualidade atestada por um serviço oficial de inspeção sanitária.

Informações: (28) 3536-2378.

Agroindústria de queijo em Simpatia

A família recebe visitantes na agroindústria e também aceita encomendas. Que quiser conhecer a produção de queijos preparados pela família pode agendar a visita. Para chegar a agroindústria é só acessar a entrada da comunidade de Simpatia, que fica às margens da BR 101 Sul.



Contato: (28) 99913-9228