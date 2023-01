ANCHIETA | Encontro com artesãos para discutir sobre Casa do Artesanato na segunda (09)

today4 de janeiro de 2023 remove_red_eye11

Anchieta vai ganhar a Casa do Artesanato Anchietense. E para que o novo espaço funcione da melhor forma, a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta realiza, nesta segunda (09), uma reunião com os artesãos do município interessados em expor seus produtos. A reunião irá acontecer às 15h no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Praça São Pedro).

Conforme a gerente, Maria Fernanda Barros, o encontro é direcionado para anchietenses que produzem artesanato e trabalhos manuais. De acordo com ela, interessados poderão ainda se inscrever. A iniciativa é válida somente para moradores de Anchieta.

A Casa do Artesanato Anchietense irá funcionar em um prédio localizado na Rua Costa Pereira, nº 73, no bairro Porto de Cima – entre o Hospital do Mepes e a Casa da Cultura, na sede municipal. No local serão expostos produtos de 30 artesãos.

Os dias e horários de funcionamento do espaço serão definidos entre a gerência e os expositores inicialmente classificados.

Informações: [email protected]

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL E COMO SE INSCREVER