ANCHIETA | Equipe técnica irá avaliar microalgas na lagoa de Mãe-Bá

18 de maio de 2023

Na última terça-feira (16) a Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta (Seman), juntamente com analistas do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), realizou uma visita técnica a Lagoa de Mãe-Bá com a finalidade de diagnosticar as possíveis causas de processos de multiplicação excessiva de microalgas existentes no manancial (eutrofização).

De acordo com a titular da pasta, Jéssica Martins, participaram também gerentes de Licenciamento, Controle e Fiscalização e de Recursos Hídricos e Naturais, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros e dos Guarda Vidas da 2ª CIA/5º BBM que deram apoio com a embarcação e piloto.

“Estamos trabalhando com parcerias e dados técnicos para buscar uma solução o mais rápido possível”, disse Martins.