ANCHIETA | Escola Marlene Petri conquista a maior nota do Estado no IDEB 2021

today20 de setembro de 2022 remove_red_eye26

Com nota 8,0 nas séries iniciais, a escola conquistou o título de maior nota entre as unidades públicas capixabas. Outras escolas de Anchieta também tiveram boas notas na avaliação

As escolas públicas municipais de Anchieta tiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB 2021). Os dados foram publicados na última sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC), e levam em consideração a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de matemática e português – o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A escola capixaba com o melhor resultado nas séries iniciais (1º ao 5º ano) fica no interior de Anchieta: é a Escola Municipal Tia Marlene Petri, localizada em Alto Pongal. A unidade teve a maior pontuação do Estado, registrando 8,0 na avaliação. Outra escola anchietense destaque da avaliação foi a Terezinha Godoy de Almeida, com nota 7,4. Essa mesma unidade registrou 6,1 nas séries finais (6º ao 9º ano).

A escola Tia Marlene Petri tem 181 estudantes da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental e obteve a melhor nota em matemática (271,04) e a segunda melhor em português (267,64).

Conforme a diretora da Escola, Cláudia Palaoro, a escola tem grande participação da família e realiza trabalhos interdisciplinares constantemente. “É uma unidade que envolve a família e a comunidade em suas atividades e que sempre promove ações interdisciplinares envolvendo todos os alunos”, disse.

Anchieta entre os melhores do Estado no quesito Aprendizagem

De acordo com o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino, Anchieta se destaca ainda no quesito aprendizagem, verificada pela nota do Saeb, o município figura entre os 15 melhores do Estado nas notas dos anos iniciais e entre os 20 melhores dos anos finais do ensino fundamental.

As escolas do município que se destacaram no quesito aprendizagem dos anos iniciais foram: Tia Marlene Petri (1º), Terezinha Godoy (9º), Tio Liliu (39ª), Manoel de Paula Serrão (115º), Maria Luiza Flores (134º), Patrícia Roffes (115º). Já nos anos finais os destaques no aprendizado foram: Terezinha Godoy de Almeida (10º), Manoel de Paula Serrão (67º), Elson Garcia (100º), Maria Luiza Flores (110º) e Tia Marlene Petri (117º).

Segundo o secretário, a avaliação do Ideb deste último ano deve ser analisada com muita cautela e sabedoria. “É uma avaliação que aconteceu ainda durante a pandemia, durante o ensino híbrido, mas nesse momento, ter resultados que não demonstram grandes perdas de aprendizado, como demonstrado pela prova Saeb é um fator importante.”, disse.

Fluxo escolar

Balbino ainda destaca: “porém, os dados trazem um ponto de alerta e atenção para o município, sobre o fluxo escolar. A taxa de reprovação de alunos nos anos finais do ensino fundamental é a maior do estado e uma das maiores também nos anos iniciais, o que demonstra um processo de culpabilização do aluno pelo fracasso escolar, quando o fracasso escolar deve ser analisado também do ponto de vista das falhas do sistema, da escola e do professor daquela turma. A taxa de fluxo escolar, consequentemente diminuiu a nota do Ideb do município”, ponderou.

Ele citou como exemplo o caso da Escola Municipal Genelice dos Reis Ramos Hermes. “Embora tenha um aprendizado 5,49, houve uma reprovação em massa dos alunos do 5º ano da escola, sendo aprovados apenas 9,1% dos alunos desta série pela professora. Isso fez o fluxo escolar da turma ser de 0,09 e o da escola cair para 0,32 e multiplicando pela nota de aprendizado, levou a nota da escola para 1,8 no Ideb. Embora a secretaria de educação tenha agido no ano de 2022, para corrigir essa avaliação errônea dos alunos, ainda assim eles constaram no censo de 2021, como reprovados, deixando a escola com uma nota muito diferente da realidade”, explicou.

O secretário mencionou ainda, que a secretaria de educação tem agido desde 2019 para melhorar o fluxo escolar das escolas municipais, destacando entre as ações os projetos de reclassificação, aceleração de estudos e o Avalieja. “Também em 2021 foi lançado o Programa Todos Pelo Aprendizado com vistas a melhorar a qualidade e a equidade da educação municipal, com diversas ações de monitoramento, mudança na prática pedagógica, formação de docentes, avaliação constante, autonomia para as escolas e repasse de recursos para os alunos adquirirem uniforme e material escolar.

Investimentos na Educação

Nos últimos anos, mesmo com a pandemia, a educação de Anchieta recebeu diversos investimentos, entre eles, a compra de equipamentos para criação de laboratórios de informática, móveis, além da aquisição de outros livros e materiais didáticos.

“Estamos sempre buscando melhorar o funcionamento das nossas escolas, oferecendo capacitação para os professores, implantando novos projetos e estimulando a criatividade entre os nossos estudantes com diversas ações”, destaca Balbino.

Os números divulgados dizem respeito ao ano pedagógico de 2021, quando as escolas de Anchieta estavam funcionando em formato híbrido. Até o momento foram divulgados os resultados das escolas públicas séries iniciais (1º ao 5º ano), das séries finais (6º ao 9º ano) e também do ensino médio.

Os resultados do IDEB mostram os níveis de aprendizagem dos alunos ao fim de três etapas de ensino: anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do ensino fundamental e ainda o ano final do ensino médio. No 5º ano, Anchieta teve nota 6,49 de aprendizado e IDEB 6,0. Já no 9º ano a nota obtida do SAEB relativa ao aprendizado foi 5,54 e o IDEB foi 4,6. Os dois resultados estão acima da média estadual que foram 5,9 e 4,4, respectivamente. O índice vai de zero a dez e mensura aspectos da qualidade da educação por meio de duas frentes: desempenho em prova de português e matemática e fluxo escolar.

por Dirceu Cetto