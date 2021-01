ANCHIETA | Estrada de São Lourenço irá receber melhorias com Revsol

today14 de janeiro de 2021 remove_red_eye34

A Secretaria de Infraestrutura de Anchieta reinicia na próxima semana os trabalhos de aplicação de Revsol em estradas do interior. A comunidade de São Lourenço irá receber melhorias em sua via com aplicação do produto em um trecho de 2 km. Os trabalhos devem começar na próxima segunda (18).

De acordo com o setor, homens e máquinas irão trabalhar no local para garantir a compactação da estrada e aplicação correta do material. As próximas comunidades atendidas, conforme informações da pasta, serão Pé do Morro, Simpatia, Belo Horizonte e Goembê.

O Revsol é aplicado, misturado com argila, molhado e compactado, a fim de deixar as estradas mais firmes e seguras para quem trafega. De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o objetivo é deixar as estradas do interior em boas condições de tráfego para fomentar o agroturismo e facilitar a escoação da produção agrícola.