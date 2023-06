ANCHIETA | Fabrício Petri reúne equipe para discutir sobre ações da gestão

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, reuniu na manhã de hoje (30) secretários e gerentes municipais para discutir ações e projetos da gestão. Na oportunidade ouviu demandas de cada pasta e pediu empenho no atendimento às demandas da população.

Petri aproveitou para destacar sobre a transparência na gestão, atendimento ao cidadão e investimentos atuais e que irão acontecer nos próximos meses.

O chefe do Executivo defende que reuniões continuadas com a equipe contribuem para um melhor desempenho da administração pública. “Trata-se de encontros em que cada gestor expõe as ações a serem executadas e apontam necessidades para aprimorar. Também é uma oportunidade para debater as dificuldades e propor soluções em conjunto, com planejamento, em benefícios da população”, comentou o prefeito.