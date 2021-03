ANCHIETA | ‘Famosa’ da Semana Santa pode ser pedida por delivery

today31 de março de 2021 remove_red_eye14

A torta capixaba é o prato de maior destaque na Semana Santa. Presente no lar e no paladar dos moradores do Estado, ela é preparada com palmito, bacalhau, camarão, mariscos e o especial tempero local. Em Anchieta, a iguaria é tradição e comercializada em restaurantes, quiosques e bares. Este ano, por conta da quarentena, ela poderá ser solicitada para entrega delivery, com toda segurança, sem precisar sair de casa.

Diversos estabelecimentos do município irão preparar a torta capixaba para ser vendida em porções por sistema delivery, quando a empresa entrega o produto na casa do cliente com garantia de qualidade.

No aplicativo Anchieta em Rede, disponível para ser baixado nas lojas dos sistemas Android e IOS, é possível encontrar a relação de empreendimentos que produzem o prato, com telefone e endereço.