ANCHIETA | Festival do Caranguejo em Chapada do A neste final de semana

A comunidade de Chapada do A, em Anchieta, realiza de sexta a domingo (23 a 25) a XI Festival do Caranguejo. Diversos shows irão animar os dias de festa.

Na sexta tem torneio de futsal na quadra poliesportiva da comunidade. Já no sábado, a partir das 21h, haverá show com Andresso Forrozeiro e Musical Prateado.

No domingo, a partir das 10h, haverá abertura da Toca do Caranguejo. Em seguida se apresenta Ney da Viola e Eraldo. Às 15h tem pagode com Samblack e 16h a tradicional corrida do caranguejo. A festa será encerrada com o show de Eduardo Juriatto e banda.