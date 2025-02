Anchieta gera 3.695 empregos em 2024 e supera grandes cidades

Anchieta gerou 3.695 empregos em 2024 e encerrou o ano com saldo positivo de 464 trabalhadores admitidos. Em termos percentuais, o crescimento da geração de empregos no acumulado do último ano em Anchieta foi de 8,7%, superando municípios vizinhos e da Grande Vitória.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Enquanto Anchieta obteve o crescimento de 8,7% na quantidade de trabalhadores empregados, Piúma chegou a 8,55%, Guarapari ficou em 5,3% e Alfredo Chaves em 4,19%.

Anchieta também superou, em percentuais, as quatro principais cidades da Grande Vitória: a Capital (3,3%), Serra (3,7%), Cariacica (4,11%) e Vila Velha (4,93%).

O prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, celebrou os números positivos da economia do município.

“São números para comemorar, mas acima de tudo são números que nos mostram que o caminho é esse. O fortalecimento da geração de emprego e renda é uma de nossas metas na gestão municipal de Anchieta”, afirmou.

“Nossa equipe do Sine fica muito feliz com o resultado do ano passado. Estamos empenhados em captar mais vagas no mercado de trabalho para nossa população porque cada anchietense que consegue um emprego representa o bem-estar de mais uma família”, disse Bruna Garcia, gerente do Sine Anchieta.