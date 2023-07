ANCHIETA | Gestão Fabrício Petri inicia trabalhos do Programa E-Prevenção

Anchieta é um dos primeiros municípios do Estado a aderir ao programa que tem objetivo de combater a corrupção

A Gestão do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, realizou na manhã desta quarta-feira (12), no auditório do Parque RDS Papagaio, a apresentação de implantação do programa E-Prevenção. Composto por um sistema de autosserviço em auditoria, o programa permitirá ao gestor, no caso o prefeito, avaliar as boas práticas de prevenção à corrupção e ter acesso a sugestões para a implementação de melhores condutas.

O encontro reuniu secretários, gerentes e servidores, que compõem o grupo de trabalho criado para esse fim. A comissão é composta pela Controladoria Geral, Procuradoria, Gerência Municipal de Comunicação Social, Secretarias de Governo, Integração, Fazenda, Administração e Recursos Humanos, além da Gerência Municipal do Gabinete do Prefeito.

A partir de agora a comissão irá se reunir periodicamente para alimentar o sistema, realizar um diagnóstico e implantar na esfera municipal melhores condutas contra a corrupção.

De acordo com a controladora, Pâmela Amélia Bernardi, a implantação e desenvolvimento do programa integra ao Projeto Controladoria Participativa, que tem como meta desenvolver boas práticas para prevenção e correção de atos que exponham a administração à corrupção.

Sobre o Programa

O Programa E-Prevenção integra 5 mecanismos de combate a fraude e corrupção: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Cada mecanismo está associado a um conjunto de práticas, normativos, documentos e atividades no seu nível mais operacional, que contribuem para que o gestor tenha mais segurança em suas decisões.

A organização poderá fazer a sua avaliação de suscetibilidade à corrupção e utilizar a plataforma para conhecer os melhores caminhos para a implementação de um sistema de integridade de alto nível.