ANCHIETA | Guarda Municipal alerta sobre leis de trânsito

today6 de maio de 2023 remove_red_eye62

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Anchieta está intensificando a fiscalização de veículos que desrespeitam as leis de trânsito no município. O órgão alerta sobre a importância do cidadão contribuir com a boa fluidez e a segurança no trânsito, respeitando as vagas prioritárias, faixas, uso do capacete, não parar em pontos de ônibus nem em filas duplas.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Anchieta, Wander Nogueira, durante esse período de atuação já foram identificados vários pontos críticos que, havendo o desrespeito à sinalização, geram transtornos ao trânsito. É o caso daqueles que param veículos em fila dupla, estacionam nos pontos de ônibus ou em locais sinalizados como proibido estacionar.

“É extremamente importante que os motoristas dirijam com atenção e com respeito à sinalização, sobretudo garantindo melhor fluidez no trânsito e prevenindo a ocorrência de acidentes”, disse Nogueira.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) e a prefeitura de Anchieta assinaram um Acordo de Cooperação Técnica Nº 003/2023 para fortalecer a fiscalização e a educação de trânsito no município. Os agentes municipais estão treinados e de posse do sistema de talonário eletrônico para o exercício da fiscalização. A ferramenta faz parte de um sistema contratado pelo Detran/ES e possibilita aos profissionais a autuação dos condutores infratores por meio deste aplicativo instalado nos smartphones.

De acordo com informações da GCM, o serviço contribui para a otimização do trabalho dos agentes e na redução das chances de erros no preenchimento dos autos de infração, além de permitir o lançamento instantâneo das informações no sistema do Detran/ES.

“O objetivo não é multar, mas, ao contrário, nossa intenção é que através da fiscalização e da educação para o trânsito realizada pela Guarda Municipal, o motorista mude o comportamento e respeite a legislação, contribuindo assim com a mobilidade urbana e dando maior segurança para todos”, disse Wander Nogueira.

ATENÇÃO ÀS DICAS PARA UM TRÂNSITO MELHOR E MAIS SEGURO

1 – Esteja sempre atento à sinalização e siga as orientações do guarda municipal.

2 – Respeite as vagas de estacionamento reservadas a pessoas idosas ou com deficiência.

3 – Obedeça aos limites de velocidade. Reduza a velocidade em locais com grande concentração de pedestres.

4 – Não use o celular enquanto dirige. A distração provocada pelo aparelho pode causar sérios acidentes.

5 – Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança, inclusive nos bancos traseiros.

6 – Crianças pequenas devem usar equipamentos de proteção adequados a cada faixa etária (bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação).