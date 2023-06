Anchieta inaugura agendamento on-line de consultas

today22 de junho de 2023 remove_red_eye309

A prefeitura de Anchieta está iniciando testes para a população solicitar o agendamento de consultas médicas, odontológicas e de enfermagem sem sair de casa. Tudo pode ser feito utilizando a internet, pois a prefeitura lançou o aplicativo Consus – disponível no portal oficial da prefeitura e diretamente no celular, nas lojinhas de aplicativo. Os testes serão feitos com os usuários atendidos pelo ESF Centro III.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, destacou a facilidade oferecida ao cidadão. “O objetivo é agilizar os atendimentos e, desta forma, facilitar a vida do cidadão”,disse.

O link também está disponível na página da Secretaria Municipal de Saúde no Instagram. Por se tratar de uma nova ferramenta de acesso, a secretaria vai realizar um período de testes com os usuários atendidos pelo ESF Centro III. Em breve será disponibilizado para todas as Unidades de Saúde da Família.

Após você baixar o aplicativo, é necessário realizar um simples cadastro informando o município, CPF e data de nascimento. Caso haja alguma informação divergente ou o cadastro não seja localizado, procure o agente comunitário de saúde que atende a sua família para a regularização.

Para completar o cadastro e utilizar a ferramenta é necessário enviar o número de seu celular. O aplicativo vai enviar um SMS de confirmação. Siga as instruções e pronto!

Confira o vídeo