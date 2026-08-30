Anchieta inicia Recadastramento Funcional dos servidores efetivos na segunda-feira (31)

today30 de agosto de 2026 remove_red_eye39

A Prefeitura de Anchieta inicia na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, o Recadastramento Funcional 2026 dos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal. O procedimento é obrigatório e seguirá até o dia 30 de setembro.

A iniciativa tem como objetivo atualizar as informações cadastrais e funcionais dos servidores municipais, garantindo maior organização, controle e segurança da base de dados do funcionalismo público.

Além dos servidores efetivos em atividade, também deverão realizar o recadastramento aqueles que estejam cedidos, em permuta, afastados por qualquer motivo ou em licença sem vencimentos.

Atendimento será presencial

O recadastramento será feito presencialmente, seguindo um cronograma específico para cada Secretaria e setor. O atendimento acontecerá na Gerência de Gestão de Pessoas e RH da Saúde, conforme as datas estabelecidas no cronograma oficial.

Cada servidor deverá comparecer na data destinada ao seu setor, levando a documentação obrigatória e os formulários necessários devidamente preenchidos e assinados, sem rasuras.

Entre os principais documentos estão RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade. Dependendo da situação funcional e familiar, também serão exigidos documentos como CNH, registro profissional, CPF de filhos e dependentes, documentos do cônjuge e certidões de tempo de contribuição.

Servidor deve ficar atento ao prazo

A Prefeitura alerta para a importância de cumprir o prazo estabelecido. O servidor que não realizar o recadastramento poderá ter sua remuneração suspensa, conforme previsto na legislação municipal. Após a regularização, o pagamento será restabelecido na folha imediatamente posterior, incluindo os valores devidos.

A orientação é para que os servidores acompanhem os canais oficiais da Prefeitura e consultem o cronograma para identificar corretamente o dia de atendimento de sua Secretaria ou setor.

O cronograma completo e os demais documentos relacionados ao procedimento estão previstos no Decreto nº 6.853/2026. A recomendação é que cada servidor organize toda a documentação com antecedência para facilitar e agilizar o atendimento.