Anchieta inicia vacinação contra a Covid-19

today19 de janeiro de 2021 remove_red_eye114

A cidade de Anchieta iniciou na tarde desta terça-feira (19/01) a vacinação contra a Covid-19. Foram vacinados o médico efetivo Dr. Norton Scarton, a técnica de enfermagem, Josinéia Alves de Jesus e a enfermeira do Centro de Triagem, Juliana Andrade Semedo dos Anjos. De acordo com a orientação do governo Federal , nessa primeira fase da campanha serão vacinados os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao vírus, os idosos acima de 60 anos institucionalizados e os indígenas aldeados.

O primeiro lote de vacinas contemplou Anchieta com 205 doses, outras 205 serão enviadas posteriormente para a segunda aplicação. A campanha de vacinação contra a Covid-19 no município vai imunizar, nesse primeiro momento, apenas os profissionais que atuam diretamente na linha de frente do combate ao vírus no Pronto Atendimento, na Vila Olímpica e no Hospital do Mepes.

Os demais grupos já anunciados pelo Ministério da Saúde serão imunizados na medida em que mais doses da vacina chegarem ao município.