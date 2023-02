ANCHIETA | Iniciada reforma de mais três unidades de saúde

Os prédios ondem funcionam o Centro de Especialidades Unificadas (CEU), a Secretaria de Saúde e o Laboratório Central irão passar por reforma e adaptação de acessibilidade. Ontem (16), em solenidade de assinatura de ordem de serviço, a prefeitura de Anchieta autorizou oficialmente o início das intervenções.

O prefeito Fabrício Petri durante a solenidade enfatizou a importância da preservação dos bens públicos e citou novos investimentos na saúde. “Começamos 2023 com novos serviços, como a telemedicina no Pronto Atendimento e iremos reformar cinco unidades de saúde. Além da reforma da sede da Secretaria de Saúde, do Laboratório Central e do Centro de Especialidades Unificadas, já estamos reformando a ESF de Baixo Pongal e o Caps AD em Guanabara”, explicou.

A reforma das unidades inclui reparos diversos, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, e ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade. Serão aplicados cerca de R$ 1,5 milhão com recursos próprios do município para atender as necessidades de melhorias dos espaços.