ANCHIETA | Inscrições abertas para o curso sobre a lei do processo administrativo

today23 de junho de 2023 remove_red_eye96

Para capacitar os servidores municipais e auxiliar na constante melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, a prefeitura de Anchieta vai realizar o curso “Lei do Processo Administrativo Municipal”, no dia 14 de julho, no CEU das Artes, de 8 horas até o meio-dia. É mais uma ação do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora. As inscrições estão abertas até 11/07.

Para participar, os servidores podem fazer a inscrição pelo telefone (28) 99257-2796 ou diretamente na Escola de Governo.

Durante o curso serão abordados os temas: Direitos e Deveres dos Administrados, Início do Processo, Impedimento e Suspensão, Instrução Processual, Decisão Administrativa e Recurso Administrativo, entre outros temas.

O procurador municipal, Pablo Ricardo Lopes Damazio, explicou que a recente Lei do Processo Administrativo Municipal “tem como norte a promoção de uma Administração dialógica, gerencial, moderna e eficiente”. Para ele, é importante “o envolvimento maciço dos servidores públicos municipais para compreendê-la integralmente, uma vez que todos estes devem saber manusear corretamente o processo administrativo como instrumento para a consecução do interesse público”, completou.

foto Jonas Pereira