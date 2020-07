Anchieta investe em melhoramento genético para qualificar pecuária leiteira

A Prefeitura de Anchieta celebrou recentemente uma importante parceria com a Embrapa, Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) e a Fazenda Jabaquara, para o melhoramento genético da pecuária de leite do município. Com isso, Anchieta será incluída no Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir Leiteiro.

O objetivo da parceria, segundo o secretário da pasta, Geovani Meriguette, é disponibilizar aos criadores de gado leiteiro sêmen de touros GIR em teste de progênie (metodologia que avalia os touros pelo desempenho produtivo de suas filhas em vários rebanhos). “O sêmen disponibilizado será de animais que representam o que há de mais moderno para melhoramento genético em pecuária leiteira. Nossa intenção é disponibilizar para os pecuaristas sêmen de filhos de animais recordistas da raça, possibilitando ao produtor ter vacas leiteiras em seu rebanho dos melhores touros do país”, explica.

Conforme informações da Secretaria, o Gir é uma raça bovina que se destaca por sua rusticidade, longevidade produtiva e reprodutiva, docilidade, baixo custo de mantenção, facilidade de parto, produção de leite a pasto e versatilidade nos cruzamentos.

Para o produtor participar do programa municipal deverá procurar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para se cadastrar. Todo processo terá acompanhamento técnico aos produtores.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a pecuária de leite é uma das principais atividades rurais de Anchieta, contando com 129 estabelecimentos, 2.200 vacas leiteiras e aproximadamente produzindo 4.787.048 litros de leite por ano.

“Por isso temos que investir em melhoramento genético para aumentar a produtividade dos animais e, consequentemente, a renda e a qualidade de vida das famílias pecuaristas do município”, defende Meriguette.

Fazenda de Anchieta é referência nacional

A Fazenda Jabaquara, localizada na comunidade de mesmo nome, em Anchieta, de propriedade do senhor Elio Virgílio Pimentel, é uma referência nacional em melhoramento genético das raças Gir Leiteiro e Girolando. A fazenda é reconhecida com a maior media de produção de leite anual pelo Ranking Nacional do Girolando 2019. Tem como destaque, dentro de seus animais, a Ampola FIV Jabaquara. A vaca é recordista mundial de torneio leiteiro com média de 70.593 Kg de leite por dia, sendo a primeira fêmea Gir Leiteiro do mundo a ultrapassar a marca dos 70 kg de leite por dia.