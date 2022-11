Anchieta irá ter seu próprio Plano de Desenvolvimento Econômico

today23 de novembro de 2022 remove_red_eye50

A Prefeitura de Anchieta entregará nesta sexta (25), às 9h, no CEU das Artes, seu Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico à comunidade Anchietense. O documento, elaborado em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), a gestão municipal, os empreendedores e as lideranças locais, irá nortear o rumos do desenvolvimento para os próximos anos.

Essa é uma ação prevista no Programa Sebrae Cidade Empreendedora, cuja adesão foi feita pelo município em agosto de 2021. O Plano tem objetivo de captar novas percepções, levantar informações do município e apontar ações a serem desenvolvidas a curto, médio e logo prazo.

Desde o início de 2022, setores da Prefeitura, Sebrae, entidades, empreendedores e lideranças locais vêm participando de entrevistas, encontros e oficinas para elaboração do documento. O Plano dialoga com os objetivos dos Projetos do Programa Municipal Anchieta Criativa e Empreendedora e com os ODS.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada, o processo de construção passou por diversas etapas até ser concluído. “Ouvimos entidades, empreendedores e gestores para podermos elaborar um Plano embasado na realidade de Anchieta e, com isso, estimular o desenvolvimento em diversos setores”, disse Louzada.

Conforme o Prefeito Fabrício Petri, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Anchieta foi elaborado com a participação da sociedade e lideranças locais e se faz relevante, principalmente, por reunir o que as pessoas acreditam ser importante para a cidade. “O poder público e representantes de entidades e de vários setores do município pensaram em conjunto a respeito de quais ações seriam importantes para promover o desenvolvimento da cidade. O Sebrae forneceu o suporte técnico para esse processo e agora o município terá um documento que irá nortear os próximos passos”, disse Petri.

O Programa Cidade Empreendedora contempla treinamentos, cursos, assessorias e consultorias, para promover ações de desenvolvimento do ambiente empreendedor no município e é estruturado em cinco dimensões, sendo: Governança; Projetos e Programas de Apoio ao Empreendedor; Regulamentações e Legislação para melhoria do ambiente de negócios; Processos que facilitam a realização de negócios e estimulam o setor produtivo; Recursos e Infraestrutura Técnica, Física e Tecnológica para atendimento ao Empreendedor.

De acordo com Paula Louzada, as contribuições do Plano de Desenvolvimento Econômico são inúmeras, em especial, por ter sido gestado no momento em que a Samarco Mineração inicia a retomada de suas atividades, assim como outros empreendimentos em decorrência dos impactos sofridos com a Covid 19. É um documento norteador para mitigar tais efeitos, traçando os caminhos para um desenvolvimento equilibrado e duradouro.

Conselho para gerir Plano de Desenvolvimento Econômico

Nesta sexta (25) o município também irá dar posse aos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, durante o evento de entrega do documento. O Conselho é composto por 12 titulares e seus suplentes, envolvendo o poder público e a sociedade civil organizada. O Conselho será um dos responsáveis pela execução do plano.