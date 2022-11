ANCHIETA | Iriri sedia festival de cervejas artesanais e feira de negócios turísticos no feriado

O balneário de Iriri, em Anchieta, irá sediar neste final de semana, que será estendido com o feriado da Proclamação da República (15 de novembro), o 4º Iriri Bier Festival e a 2ª Feira de Negócios Turísticos da Região Sul. Os dois eventos irão reunir empreendedores de cervejas artesanais, pratos típicos, doces, food trucks de burguers artesanais, drinks, artesanato, entre outros. As atividades acontecem na Praça de Eventos de Iriri, de sexta (11) a terça (15).

Feira de negócios.

O horário de funcionamento será das 17h às 22h, somente na terça que será das 11h às 15h. Serão 34 estandes com diversos empreendimentos e haverá shows todos os dias a partir das 19h. A proposta do evento é que o público visitante possa circular pelos estandes degustando produtos, assistindo apresentações culturais e aulas de gastronomia, além de realizar suas compras com comodidade.

Segundo os organizadores, os estabelecimentos participantes são SeaHop e Skinas Pub, Chef Suzy Ferreira e Chef Fernanda Braga, Cervejaria Buena Onda, Seu João cozinha afetiva, Bar Associação Iriri Vivo- AMIV (Associação de Moradores Iriri Vivo), Baita Cone, Cervejaria Else, Churros Quero Mais, Komburger de Guarapari, Cervejaria Fatto a Mano, Bar One Drinks, Beer Bike Choperia, Jamaica Drinks e Hot Dog e Lanches da Diana.

Com o destaque para a gastronomia com várias opções deliciosas, como espetinhos,

porções na chapa, pastéis, tradicional barriguinha com geleia, camarão empanado ki delícia, batatas sequinhas, franguinhos e peixinhos crocante, entre outros.

O ponto alto do evento são as choperias com vários sabores de chopp, inclusive com o lançamento do chopp de morango sem glúten. E também com as mais diferentes opções de Pilsen, IPA e outros. E para aqueles que gostam de um bom drink, terão opções de bebidas elaboradas e destiladas.

Conforme os responsáveis, o preço dos pratos comercializados é a partir de R$ 7,00. Espetinhos e os lanches artesanais estão entre R$ 20,00 e R$ 40,00. As comidas têm valor máximo de R$ 70,00. Já o chopp, os preços variam de R$ 8,00 e R$ 25,00.

A diretora de eventos da Associação Iriri Vivo, Andrea Braga, destaca que o evento vem sendo preparado para agradar a todos os públicos, “os participantes do festival vão poder desfrutar de um evento que terá de tudo um pouco, estamos muito animados em receber todos vocês”, disse.

O evento tem apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da Aderes, Sebrae, Governo do Estado.

Programação

11/11- Sexta

18h – Abertura do evento

18h30 – Música com Paulo Bolzan (MPB/pop rock/ rock )

22h – Show com Cabral e Trio

01h- Encerramento do evento

12/11 – Sábado

18h – Abertura do evento

18h30 – Pedro Moreira (voz e violão)

22h – Grupo Revoada

01h – Encerramento do evento

13/11 – Domingo

18h – Abertura do evento

18h30 – Voz e violão com Delcimar e Inácio

22h – Duda Felippe Acústico

01h- Encerramento

14/11 – Segunda

18h – Abertura da feira

18h30 – Voz e violão com Pedro Moreira

22h – Show com Jota Jota e Cia

01h – Encerramento

15/11 – Terça

11h – Abertura da feira

13h – Show com Paulo Bolzan

17h – Encerramento da feira