Anchieta lança programa para fortalecer combate à violência contra a mulher

today1 de setembro de 2026 remove_red_eye85

Anchieta deu mais um importante passo no fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi lançado nesta segunda-feira (31), no Gabinete do Prefeito, o programa “Homem que é Homem”, iniciativa da Polícia Civil do Espírito Santo que atua na prevenção da violência doméstica e familiar, trabalhando diretamente com homens autores de violência.

O programa tem como principal objetivo contribuir para a redução da reincidência dos casos de violência contra a mulher, promovendo um trabalho de reflexão, conscientização e responsabilização.

A proposta parte do princípio de que o enfrentamento à violência doméstica deve envolver, além do acolhimento e da proteção às mulheres, ações capazes de provocar mudanças de comportamento entre os autores da violência e contribuir para interromper o ciclo de agressões.

Durante o programa, os participantes são inseridos em grupos reflexivos, nos quais são discutidos temas como relações de gênero, convivência familiar, identificação das diferentes formas de violência, respeito às mulheres e maneiras pacíficas de solucionar conflitos.

Os encontros também trabalham a desconstrução de comportamentos e conceitos relacionados ao machismo e estimulam novas formas de relacionamento baseadas no respeito, no diálogo e na não violência.

Prevenção e mudança de comportamento

Criado em 2015 por profissionais da Polícia Civil do Espírito Santo, o “Homem que é Homem” começou atendendo a Grande Vitória e posteriormente passou a ser levado aos municípios do interior por meio de termos de cooperação com as prefeituras.

O trabalho é desenvolvido a partir de encontros conduzidos por profissionais capacitados. A metodologia busca fazer com que os participantes compreendam as consequências de seus atos, reflitam sobre seus comportamentos e desenvolvam formas não violentas de lidar com conflitos familiares e afetivos.

Com a implantação do programa, Anchieta amplia sua rede de enfrentamento à violência contra a mulher, somando às políticas de acolhimento e proteção das vítimas uma importante ferramenta de prevenção à reincidência.

Para o prefeito Léo Português, a implantação representa mais uma ação voltada à construção de uma cidade mais segura e comprometida com o respeito às mulheres.

“Precisamos trabalhar em todas as frentes. É fundamental acolher e proteger a mulher vítima de violência, mas também precisamos atuar na prevenção e na mudança de comportamento para evitar que a violência volte a acontecer. Anchieta passa a contar com mais uma ferramenta importante nesse trabalho de conscientização, respeito e proteção às famílias”, destacou o prefeito.