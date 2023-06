ANCHIETA | Movimento AFAGO se reúne no próximo dia 09 de junho

today6 de junho de 2023 remove_red_eye117

O Movimento Afago teve origem num grupo de mães, pequeno naquele primeiro momento, que buscava atendimento adequado para seus filhos com necessidades especiais.

Nesse caminho chegaram ao Conselho Municipal de Saúde, em 2018, procurando ajuda e perceberam que precisariam se organizar, caso quisessem chegar a algum lugar.

Esse movimento foi crescendo, tomando força e mobilizando um número maior de pais. À medida em que caminhavam, perceberam a necessidade de se organizarem melhor. Precisavam se fazer representar nos Conselhos Municipais pertinentes, na Administração Pública, como um todo, e em outras Instituições. Em algumas dessas instituições, somente a voz, seria o suficiente, em outras, como nos Conselhos Municipais de Saúde e Educação, por exemplo, necessitariam ter o poder do voto e, para tal, teriam que estar organizados em associação formal, registrada e com CNPJ estabelecido.

Assim, nasceu a Associação de Famílias e Amigos de Pessoas com Deficiências de Anchieta – o Movimento Afago. Associação sem fins lucrativos, onde todos trabalham voluntariamente.

Hoje o Movimento conta com uma rede de colaboradores, ainda pequena, mas que, com o tempo, eles esperam poder multiplicar. O grupo é composto por 70 pessoas, entre familiares e amigos, com Conselhos Diretor e Fiscal homologados e empossados.

Como o próprio nome diz, Afago significa carinho, acolhimento, e este é o objetivo principal, acolher os que possuem necessidades especiais, tanto cognitiva, motora, mental, intelectual e social, orientando pais e responsáveis sobre como, quando e onde buscar ajuda e quais tipos de ajuda estão previstas em Lei, para eles. Essas pessoas têm direitos, que desconhecem, e um dos papeis é esse, orientar e ajudar para que todos sejam assistidos conforme a necessidade específica de cada deficiência. Nesse sentido, o Afago tem promovido rodas de conversa com profissionais capacitados em diversas áreas e promovido ações para levantamento de recurso, para novas ações.

Evento

O Movimento Afago realizou um evento no Dia de Conscientização sobre o Autismo, onde receberam em torno de 50 pessoas, entre pais e crianças com necessidades especiais.

Neste primeiro momento, as atividades se restringem a assistir e orientar, e se fazer representar nos eventos e discussões que abordem temas relacionados à causa.

“Lá na frente, enxergamos a Afago com sede física, salas de atendimento, médico, inclusive, para acolhimento total. O sonho é ousado, mas, para seguirmos esta jornada, precisávamos de um único passo, que foi dado quando a associação foi criada. Esses são alguns exemplos do caminho que temos percorrido, mas muito mais vem por aí. O próximo já está agendado para o próximo dia 09/06, no auditório do Sinfa, onde receberemos Ina da Matta para orientar e esclarecer dúvidas dos pais e amigos. Gostaríamos de poder contar com a ajuda de todos, para que esta próxima Roda de Conversa seja um sucesso!!”, disse um dos membros do Movimento.