ANCHIETA | Município implanta serviço exclusivo para pacientes com dengue

today17 de março de 2023 remove_red_eye54

Os moradores de Anchieta irão ganhar um serviço de saúde para quem estiver com suspeita de dengue. Trata-se da criação da Sala de Hidratação para Dengue, que será implantada a partir da próxima segunda-feira, dia 20, no auditório da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro 3, ao lado do Pronto Atendimento Municipal, no bairro Nova Esperança.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o serviço funcionará das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira e irá disponibilizar avaliação médica e de enfermagem, exames de monitoramento, hidratação venosa, entre outros atendimentos necessários. O serviço disponibilizado será exclusivo para moradores do município.

Conforme a titular da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, o primeiro atendimento para quem estiver com suspeita de dengue devera acontecer no Pronto Atendimento (PA) e no Pronto Socorro do Hospital Padre Humberto “HPH”. “A sala será criada para receber somente os pacientes suspeitos ou confirmados da doença que já tiveram o primeiro atendimento no PA” ou no Hospital Padre Humberto “HPH” explicou.

SERVIÇO: Sala de Hidratação para Dengue

Local: auditório da ESF Centro 3.

Horário: 07h às 19h – de segunda a sexta-feira.

Público alvo: moradores de Anchieta suspeitos ou confirmados de dengue.

Ponto de Referência: ao lado do PA ,com entrada pelo estacionamento lateral.