ANCHIETA | Município irá ganhar Complexo Pesca Anchieta no bairro Porto de Cima

today10 de novembro de 2022 remove_red_eye60

A Prefeitura de Anchieta autoriza nesta sexta (11) o início das obras para reforma do espaço que irá funcionar o Complexo Pesca Anchieta, localizada no bairro Porto de Cima. A solenidade para assinatura da ordem de serviço irá ocorrer às 17h, no local da obra, com presença do prefeito Fabrício Petri e lideranças locais.

Após a reforma o local irá desenvolver diversos serviços para todos os pescadores de Anchieta, entre eles, carpintaria, mecânica naval, sala de rádio, ferramentas para manutenção e reforma de embarcações.

Conforme o secretário de Pesca e Aquicultura, Júlio César Santanna, o espaço irá receber intervenções para execução de diversas melhorias, entre elas pintura do prédio, reparos no sistema elétrico e hidráulico, entre outras. Haverá ainda melhorias no telhado e substituição de revestimentos.

A empresa responsável pela reforma será a R&S Serviços e o prazo de execução é de 90 dias. O valor da obra é de R$ 83.263,68 e será financiado com recursos próprios do município.

por Dirceu Cetto

foto Jonas Pereira