Anchieta: Natal com campanha e decoração

today26 de novembro de 2020 remove_red_eye30

A 3ª Campanha Natal Premiado de Anchieta já começou e irá distribuir R$ 10 mil em prêmios de vale compras para que sejam utilizados no próprio comércio da cidade. A Prefeitura está iniciando a montagem da decoração natalina, que este ano se concentrará na sede administrativa. Servidores da secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo estão engajados na ação.

Conforme os idealizadores, cada R$ 50,00 em compras, nas lojas credenciadas, vale um cupom para concorrer aos prêmios da campanha. Os sorteios irão ocorrer a partir de dezembro. As lojas credenciadas, segundo os organizadores, terão o cartaz da campanha fixado em local visível.

A Prefeitura de Anchieta também já vem trabalhando há alguns meses o selo “Sou Daqui, Compro Aqui”, que tem como objetivo fomentar na população a aquisição de produtos no comércio local. “A parceria com a CDL de Anchieta é fundamental e a campanha, além de incrementar a arrecadação e fortalecer o comércio, nos ajuda a aquecer a economia do município e a manter os postos de trabalho”, afirma o prefeito reeleito Fabrício Petri.

Para a secretária de Desenvolvimento e Integração, Paula Louzada, a campanha foi sucesso nos anos anteriores e promete aquecer ainda mais as vendas na cidade. “Comércio forte é o reflexo de uma cidade desenvolvida, gera competitividade e melhores preços com produtos de qualidade. O Natal é uma data de grande expectativa para os empreendedores, por isso estamos apoiando e incentivando a campanha que será novamente um sucesso” explica.

A decoração contará com árvores, luzes, presépio e outros símbolos natalinos, que serão instalados nos jardins e nos prédios do centro administrativo da cidade. “Apesar da pandemia não podemos desanimar, temos que estimular o espírito natalino e deixar a nossa cidade ainda mais bonita e atrativa”, finaliza Petri.