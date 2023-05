Novo sistema de Transporte Público será apresentado em audiência pública em Anchieta

24 de maio de 2023

Acontece na próxima segunda, dia 29, uma audiência pública para apresentação das propostas técnicas para a implantação do novo sistema de Transporte Público Coletivo de Anchieta. O evento acontece a partir das 16h, no plenário da Câmara Municipal e é aberto a toda população.

As propostas, que serão apresentadas, foram embasadas em estudos a partir dos encontros regionais, onde a população apresentou suas reivindicações, sugestões e anseios. A equipe técnica da empresa Imtraff – Engenharia e Mobilidade, contratada pela prefeitura, realizou o estudo que percorreu todo território municipal, onde fez uma fotografia do cenário atual.

Segundo o gerente estratégico de Transportes do município, Robson Lorencini Ceccon, o objetivo da implantação do novo sistema de transporte público coletivo é melhorar a mobilidade urbana e promover a regularização do transporte público municipal.

Em outubro do ano passado a prefeitura e a empresa realizaram encontros para ouvir as demandas dos moradores da sede e do interior.