ANCHIETA | Participe da pesquisa de satisfação para avaliar os serviços públicos

today21 de julho de 2023 remove_red_eye80

A prefeitura de Anchieta quer saber a sua opinião sobre os serviços prestados à população e aos turistas. Uma pesquisa foi criada para a população participar e manifestar sua avaliação.

Com base nas informações obtidas pela pesquisa, será possível obter dados sobre a qualidade dos serviços, cujo objetivo será auxiliar no aperfeiçoamento da gestão pública, na capacidade de tomada de decisões dos gestores e, assim, melhorar as características do atendimento prestado pelo setor público aos cidadãos.

A iniciativa tem ainda o propósito de criar um canal direto de comunicação com os usuários dos serviços públicos prestados pelo município.

Avalie os serviços prestados pela prefeitura de Anchieta, respondendo ao questionário sem precisar se identificar. Seu nome não será inserido, e portanto, ao preencher o formulário da pesquisa, você não será identificado.

CLIQUE AQUI DE PARTICIPE