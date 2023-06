ANCHIETA | População acolhe proposta do novo Plano de Transporte Coletivo

Aconteceu na tarde da última segunda (29), a audiência pública para apresentação das propostas técnicas para a implantação do novo sistema de Transporte Público Coletivo de Anchieta. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi aberto à população, que acolheu com satisfação as intervenções propostas para um novo sistema.

O novo sistema foi apresentado pelo Engenheiro de Transportes, Paulo Júnio Moura Rosa, representante técnico da Imtraff, empresa contratada pela prefeitura para esse serviço de estudo.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri, o município contratou a empresa Imtraff para elaborar estudos pertinentes a melhoria no transporte público municipal com participação popular nesse processo.

De acordo com o gerente estratégico de Transportes, Robson Lorencini Ceccon, as considerações abordadas na audiência irão agregar valor na construção do processo. “Ficamos satisfeitos com o acolhimento das propostas, agora avançaremos para fase de modelagem jurídica e viabilidade do sistema”.

A previsão é que em março de 2024 Anchieta já tenha implantado e em operação o novo sistema de transporte público municipal.