ANCHIETA | Praia Central em breve com novo visual

today17 de junho de 2020 remove_red_eye31

Os serviços de revitalização da orla da Praia Central, em Anchieta, seguem firmes. As obras contemplam um trecho de 1.190 metros com reconstrução do calçadão e outro percurso de 300 metros, onde haverá melhorias na iluminação, instalação de bancos, estação de academia, chuveiros, estacionamento, pontos de ônibus, pergolado e jardinagem.

As obras, que foram divididas em duas etapas, acontecem concomitantemente e são executadas pela empresa EFG Construtora, que tem até o final de setembro concluir o serviço. O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios do município.

A reconstrução do calçadão inicia em frente ao bar do Dodo e segue até a Vila Samarco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, nesse trecho recentemente estão sendo executados os serviços de acabamento do piso do calçadão. No percurso foi realizado a construção de um novo calçadão, além dos serviços elétricos para iluminação da orla e paisagismo.

Já no trecho de 300 metros, entre a ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes, está na fase construtiva, realizando os serviços de concretagem do calçadão, construção dos canteiros, estacionamento e da arquibancada.

Mais obras na Praia Central

Para o prefeito Fabrício Petri, a obra é de grande importância para a cidade, além de oferecer mais segurança para os moradores e visitantes, irá dar mais beleza ao local e fomentar o turismo na sede de Anchieta.

“É uma obra que Anchieta precisa. O calçadão será refeito e iremos revitalizar parte da orla. Com isso, toda extensão da Praia Central receberá obras, já que foram concluídos os muros de contenção da maré na Ponta dos Castelhanos e na Vila Samarco”, lembrou.