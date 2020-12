ANCHIETA | Praia Costa Azul, em Iriri, terá novo visual em 2021

As obras estão em andamento e a previsão é que em julho de 2021 a Praia Costa Azul, em Iriri, um dos badalados balneários de Anchieta, esteja totalmente revitalizado. Ruas já estão recebendo serviços de drenagem e pavimentação. O projeto inclui diversas melhorias, entre elas, construção de seis novos quiosques, 03 banheiros e 03 novos quiosques para a venda de água de coco.

De acordo com a secretaria de Infraestrutura do município, as obras contemplam a drenagem e pavimentação das vias, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo e instalação de lixeiras e bicicletários.

Os quiosques existentes serão demolidos e os novos serão edificados de acordo com as normas vigentes. As belas castanheiras que dão sombra à orla serão mantidas.

A obra vem sendo edificada pela empresa SP Engenharia Ltda, que terá 360 dias para concluir o serviço. O valor do contrato com a empresa executora é de R$ 3.225.461,19. A execução do projeto está sendo realizada mediante a celebração de um convênio entre a prefeitura de Anchieta e o governo do Estado.