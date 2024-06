Anchieta promove Semana de Saúde do Pescador

29 de junho é o dia dedicado ao pescador. E para celebrar a data, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover a Semana de Saúde do Pescador em diversas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), no período de 24 a 28 de junho.

Durante esses dias, as ESFs do município, dos bairros onde reside uma expressiva população de pescadores, estarão com atendimento especial para os pescadores e pescadoras. O horário de funcionamento das unidades é das 07h às 16h.

Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano optou-se pela realização do serviço nas ESFs, como uma nova estratégia para melhorar a adesão deste público aos serviços de saúde oferecidos.

Durante a Semana do Pescador serão oferecidos os seguintes serviços:

– Aferição de pressão arterial;

– Aferição de glicose;

– Testagem rápida de hepatites, HIV e Sífilis;

– Atualização de cartão de vacina;

– Atendimento médico;

– Avaliação odontológica;

– Agendamento para consulta oftalmológica.

Unidades que estarão atendendo na Semana de Saúde do Pescador e Pescadora:

– ESF Centro 1;

– ESF Centro 2;

– ESF Centro 3;

– ESF Iriri;

– ESF Mãe-Bá;

– ESF Ubu;

– ESF Parati;

– ESF Recanto do Sol.

Informações: (28) 99276-7803 – Coordenação das ESF’s.